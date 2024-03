Unesco ob mednarodnem dnevu žensk: Orodja umetne inteligence ustvarjajo seksistične vsebine

Pariz, 7. marca - Med najbolj priljubljenimi orodji umetne inteligence na svetu sta programa OpenAI in Meta, ki pa kažeta predsodke do žensk, je pokazala raziskava Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco). Njene izsledke so objavili tik pred letošnjim mednarodnim dnevom žensk.