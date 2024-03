Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 3.)

Ljubljana, 7. marca - Tuje tiskovne agencije so v zvezi z dogodki povezanimi s Slovenijo poročale o oboroženem 59-letnem moškem, ki se je v sredo zaprl v hišo v Brežicah in se po več urah ponoči predal, ko so policisti v hišo odvrgli solzivec. Poročale so tudi o gradnji 58 kilometrov dolgega in 155 milijonov evrov vrednega plinovoda Zlobin-Bosiljevo.