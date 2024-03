Finance o ustanovitvi pokrajin (8. 3.)

Ljubljana, 7. marca - Petkovšek Štakul v komentarju S pokrajinami nad invalidnost države? piše o ideji ustanovitve pokrajin. Avtorica meni, da je zaradi počasnosti in neodločnosti državnih organov ter odgovornih na ministrstvih med občani in državo vse večji prepad, zato je trenutno upravljanje tudi ekonomsko nevzdržno in neučinkovito.