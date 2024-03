Demokracija o umrljivosti v državah EU (7. 3.)

Ljubljana, 7. marca - Metod Berlec v uvodniku Od "zlatarjev" do žrtev in zagovornikov kulture smrti piše o umrljivosti v državah EU. Po podatkih Eurostata je decembra lani presežna umrljivost v EU znašala 9,5 odstotka. Najvišjo presežno umrljivost so takrat poleg Slovenije (21,3 odstotka) zabeležili še v Avstriji (20,7 odstotka) in Estoniji (20 odstotkov).