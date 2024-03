Bruselj z anketo o težavah kmetov pri izpolnjevanju evropskih pravil

Bruselj, 7. marca - Evropska komisija je danes objavila nov vprašalnik, namenjen evropskim kmetom. S posvetovanjem želijo ugotoviti, kakšne težave jim povzročajo postopki in pravila v okviru skupne kmetijske politike. Vprašalnik, ki je na voljo tudi v slovenščini, bo mogoče izpolniti do 8. aprila, prvi rezultati pa bodo znani že do sredine prihodnjega meseca.