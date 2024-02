Slovenija podpira umik uredbe o pesticidih

Bruselj, 29. februarja - Evropska komisija je napovedala, da bo do konca marca umaknila predlog uredbe o pesticidih oz. trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev. Slovenija umik predloga podpira in pričakuje, da bo komisija kmalu pripravila nov predlog, ki bo med drugim upošteval posebnosti posameznih držav članic, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.