Gospodarski krog poziva ustavno sodišče k odločitvi glede dohodnine

Ljubljana, 7. marca - Več gospodarskih in kmetijskih organizacij, združenih v pobudi Gospodarski krog, je danes spomnilo, da ustavno sodišče več kot leto dni po vložitvi še vedno ni odločilo o zahtevi za oceno ustavnosti zakona o dohodnini. Zakon je že oškodoval številne zaposlene, so opozorili in dodali, da odločitev pričakujejo čim prej.