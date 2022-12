SDS in NSi vložili zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o dohodnini

Ljubljana, 30. decembra - Poslanski skupini SDS in NSi sta danes vložili zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o dohodnini, so sporočili iz SDS. Pri tem sta upoštevali pripombe gospodarskih in kmetijskih organizacij, ki so poslance pozvale k vložitvi zahteve. Poslanci sodišču predlagajo, naj zahtevo obravnava absolutno prednostno in da naj zadrži izvajanje novele.