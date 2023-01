Državni svet s 13 organizacijami za presojo ustavnosti dohodninskih sprememb

Ljubljana, 19. januarja - Državni svet s 13 gospodarskimi in kmetijskimi organizacijami ustavnemu sodišču predlaga, da ugotovi protiustavnost izpodbijanih določb novele zakona o dohodnini. Predlagajo, da sodišče to obravnava absolutno prednostno in da začasno zadrži izvrševanje izpodbijanih določb novele. Danes so zagnali tudi peticijo za nižje davke.