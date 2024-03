Zdravniška stavka: V treh pomurskih zdravstvenih domovih ni soglasja za nadurno delo umaknil nihče

Ljutomer/Lendava/Murska Sobota/Gornja Radgona, 8. marca - V zdravstvenih domovih (ZD) Murska Sobota, Lendava in Ljutomer soglasja za nadurno delo ni umaknil noben zdravnik. V ZD Gornja Radgona so ga umaknili trije od desetih, v Splošni bolnišnici Murska Sobota pa je 31 zdravnikov od 175 umaknilo soglasje, so za STA povedali direktorji omenjenih zdravstvenih zavodov.