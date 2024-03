Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. na mednarodnem sejmu knjig umetnika v Madridu

Madrid, 6. marca - Ljubljanski Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. se od danes do konca tedna predstavlja na mednarodnem sejmu knjig umetnika, fotoknjig in umetniških edicij ArtsLibris v Madridu. Sejem, ki je del umetnostnega sejma ARCOmadrid, v letošnji izdaji združuje več kot 80 založnikov iz 20 držav, so sporočili iz zavoda.