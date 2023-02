Galerija P74 na sejmu ARCOmadrid predstavlja Mileno Usenik in Polonco Lovšin

Madrid, 22. februarja - Galerija P74 na letošnjem mednarodnem sejmu sodobne vizualne umetnosti ARCOmadrid predstavljala dela slovenskih umetnic Milene Usenik in Polonce Lovšin. Na sejmu, ki se je pričel danes in bo potekal do 26. februarja, se predstavlja 211 galerij iz 36 držav, od tega 170 v glavnem programu, so sporočili z Galerije P74.