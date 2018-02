Galerija P74 v februarju in marcu na sejmih v Rotterdamu, Madridu in New Yorku

Rotterdam, 7. februarja - Galerija P74 bo v februarju in marcu sodelovala na treh ključnih mednarodnih sejmih sodobne umetnosti. Na Art Rotterdam, ARCOmadrid in VOLTA New York bo predstavila OM produkcijo, Jožeta Baršija, Laibach Kunst in P.A.R.A.S.I.T.E. muzej sodobne umetnosti. Kot so zapisali, je uvrstitev na omenjene sejme izjemen preboj, saj je bila selekcija ostra.