Sodniki na državno odvetništvo predali približno 370 zahtevkov zaradi prenizkih plač

Ljubljana, 6. marca - Predstavniki Slovenskega sodniškega društva so danes na državno odvetništvo predali približno 320 zahtevkov sodnikov za mirno rešitev glede prikrajšanja pri plačah. Približno 50 sodnikov je to storilo že prej, tako je do danes zahtevke vložilo že približno 370 sodnikov. Na državnem odvetništvu imajo zdaj tri mesece časa za rešitev zadeve.