Predstavniki ministrstva na ogledu vodotokov v spodnjem toku Savinje

Šentjur, 5. marca - Predstavniki ministrstva za naravne vire in prostor in Direkcije RS za vode so se v okviru delovnih obiskov ob porečjih po državi danes mudili v spodnjem toku reke Savinje, od Šentjurja do hrvaške meje. Predstavili so doslej izvedene izredne ukrepe na vodotokih ter predlog sanacij in investicij za naprej. Ureditve naj bi potekale dve do pet let.