Zaključena prenova registra prostorskih enot in vzpostavljen register naslovov

Ljubljana, 5. marca - Geodetska uprava RS (Gurs) je končala informacijsko prenovo registra prostorskih enot in vzpostavila register naslovov. Enoten informacijski sistem omogoča lažje vzdrževanje podatkov in hitrejši dostop do njih v vseh primerih, pri katerih se uporablja naslov, kot npr. prijava prebivališča, registracija vozila, vpis v šolo.

Podatki o naslovih in podatki prostorskih enot so del podatkov, s katerimi fizične in pravne osebe izkazujejo svojo identiteto v Sloveniji in v tujini, zato so vključeni v različne procese in sisteme na skoraj vseh področjih delovanja družbe, so pojasnili na Gursu.

Informacijska prenova registra prostorskih enot in vzpostavitev registra naslovov zagotavljata lažje in boljše vzdrževanje podatkov v enotnem katastru nepremičnin ter hitrejši dostop do podatkov npr. pri prijavi prebivališča, registraciji podjetja, registraciji vozil, nakupu vozovnic, vpisih v šole in dijaške domove, izvedbo socialnih transferjev, uporabi na področju zdravstva, zagotavljanja varnosti navigacij.

Gurs je s prehodom vodenja registra prostorskih enot v nov informacijski sistem in vzpostavitvijo registra naslovov zaključil prehod na nov sistem, ki se je začel leta 2022 s prehodom za izvajanje procesov na nepremičninskem področju. Informatizirani so vsi poslovni procesi v zvezi z odločanjem o vpisih v kataster nepremičnin, register prostorskih enot, evidenca državne meje in register naslovov.

V prenovljenem registru prostorskih enot se ne vodi več prostorskih okolišev, ostaja pa še vsebinska hierarhija nekaterih podatkov (npr. naselja znotraj občin, naselja znotraj upravnih enot), podatki o hišnih številkah se po novem vodijo v katastru nepremičnin in so povezani s stavbami.

Vsi uporabniki lahko podatke prenovljenega registra prostorskih enot v novi strukturi prevzamejo prek prosto dostopne aplikacije Javni geodetski podatki na naslovu sta.si/qymVNS.

Za uporabnike spletnih storitev so v sodelovanju z ministrstvom za digitalno preobrazbo vzpostavili domeno https://ipi.eprostor.gov.si/, kjer so na voljo spletne storitve, ki vračajo podatke iz novega informacijskega sistema kataster.