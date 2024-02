Ob prenovi registra prostorskih enot motene nekatere storitve

Ljubljana, 28. februarja - Geodetska uprava RS (Gurs) bo med 1. in 3. marcem vodenje registra prostorskih enot prenesla v nov informacijski sistem, vključila bo register naslovov in prilagodila sisteme s podatki o naslovu. V tem času so možne motnje pri delovanju e-storitev, ki so povezane z naslovi ali prostorskimi enotami, med drugim storitve SI-PASS.

Kot je danes objavil Gurs, informacijska prenova registra prostorskih enot ne vpliva le na vodenje postopkov in evidentiranje sprememb podatkov o prostorskih enotah in naslovih na geodetski upravi, ampak morajo spremembe v svoje sisteme vključiti tudi uporabniki podatkov prostorskih enot in naslovov, kot so upravljavci Registra prebivalstva Slovenije, Poslovnega registra Slovenije in Davčnega registra.

V času prehoda vodenja registra prostorskih enot v nov informacijski sistem, vključitve registra naslovov in prilagoditve sistemov, ki vključujejo podatke o naslovu, med 1. in 3. marcem, so možne motnje in omejitve pri uporabi različnih sistemov pri različnih ponudnikih storitev, ki vključujejo podatke o naslovih.

V času nadgradnje Centralnega registra prebivalstva bo moteno tudi delovanje storitve SI-PASS za namen prijav v različne e-storitve.

Zato uporabnike pozivajo, naj morebitne prijave v različne sisteme in druge e-storitve, ki so vezane na naslove ali različne prostorske enote, izvedejo pred ali po obdobju prehoda.

Z informacijsko prenovo registra prostorskih enot bodo informatizirane vse nepremičninske evidence, ki jih vodi Gurs. Namen prenove je celovito informatizirati vse poslovne procese v zvezi z odločanjem o vpisih v kataster nepremičnin, register prostorskih enot, evidenco državne meje in register naslovov. Prej ločene evidence so se združile v centralni bazi, s čimer je možno boljše vzdrževanje vseh podatkov, so v začetku meseca pojasnili v Gursu.