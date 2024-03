Potencialne motnje pri izvedbi registracijskih postopkov

Ljubljana, 1. marca - Zaradi prilagoditve informacijskih sistemov, ki jih bo izvajala Geodetska uprava RS (Gurs) in posledičnih prilagoditev povezanih informacijskih sistemov, lahko od danes do ponedeljka prihaja do motenj pri delovanju evidence registriranih vozil. Ob prenovi registra prostorskih enot bodo lahko motene tudi nekatere druge storitve.