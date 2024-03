V NSi in SDS ne podpirajo Katič za ministrico za pravosodje

Ljubljana, 5. marca - V opozicijskih strankah NSi in SDS ne podpirajo kandidatke Andreje Katič za pravosodno ministrico. V NSi so izpostavili, da mora nova pravosodna ministrica med drugim razčistiti nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. V SDS pa so ocenili, da Katič sicer razume pereče teme pravosodja, vendar konkretnih rešitev za to področje ne podaja.