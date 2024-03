Kitajska in Filipini z medsebojnimi očitki zaradi trčenja njunih ladij

Manila/Peking, 5. marca - V bližini atola Second Thomas Shoal v Južnokitajskem morju, ki si ga lastita Peking in Manila, so trčila kitajska in filipinska plovila, je danes sporočila filipinska obalna straža. Za incident državi krivita druga drugo. Po navedbah Manile pa naj bi kitajska plovila z vodnim topom poškodovala štiri člane posadke na enem od filipinskih plovil.