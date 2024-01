Kitajska vojaške vaje ZDA in Filipinov v Južnokitajskem morju označila za provokacijo

Peking, 4. januarja - Kitajska je danes skupne vojaške vaje ZDA in Filipinov, ki od srede potekajo Južnokitajskem morju, označila za provokacijo. Ob naraščajočih napetosti med Pekingom in Manilo zaradi spornih voda je kitajska vojska sporočila, da je na območju prav tako začela izvajati pomorske in letalske patrulje, poročajo tuje tiskovne agencije.