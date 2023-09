Kitajska naj bi sama odstranila oviro v Južnokitajskem morju

Peking, 28. septembra - Kitajska je bila tista, ki je odstranila plavajočo pregrado na grebenu Scarborough Shoal v Južnokitajskem morju, so danes sporočili iz Pekinga, potem ko so v ponedeljek Filipini zatrdili, da je to storila filipinska obalna straža. Oviro je na območje sicer namestila Kitajska in s tem po navedbah Filipinov kršila njihove pomorske pravice.