Bayer ob oslabitvah poglobil izgubo

Berlin, 8. avgusta - Nemška farmacevtska in kemična skupina Bayer je v drugem četrtletju poglobila čisto izgubo. Nanesla je 1,89 milijarde evrov, potem ko je bila v enakem obdobju lani pri 298 milijonih evrov. V skupini so slabše številke pripisali oslabitvam v višini 2,3 milijarde evrov. Prihodki so medtem medletno upadli za 8,2 odstotka na 11,04 milijarde evrov.