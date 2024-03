Pregled - šport, 4. 3. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Slovenski namiznoteniški igralci, katerih kapetan je Darko Jorgić, so se z ekipo uvrstili na poletne olimpijske igre v Parizu. Kot so danes po posodobljeni svetovni lestvici zapisali pri Mednarodni teniški zvezi ITTF, je Slovenija na 11. mestu, s čimer je pridobila pravico do ekipnega nastopa v Parizu na olimpijskem turnirju 16 reprezentanc.

PARIZ - Nizozemec Arvid de Kleijn je zmagovalec druge etape prestižne kolesarske dirke svetovne serije Pariz-Nica. Na trasi med Thoiryjem in Montargisom je Slovenec Luka Mezgec ciljno črto prečkal kot 53., Primož Roglič pa kot 61. V skupnem seštevku vodi Novozelandec Laurence Pithie, Roglič je 24. z desetimi sekundami zaostanka.

PISA - Španski kolesar Juan Ayuso je zmagovalec prve etape dirke svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja. V 10 km dolgi vožnji na čas v Lidu di Camaioreju je bil za sekundo hitrejši od domačega favorita, Italijana Filippa Ganne. Danski as Jonas Vingegaard je na devetem mestu zaostal 22 sekund.

BORMIO - Organizatorji dirke po Italiji so morali spremeniti traso 15. etape letošnjega Gira, so sporočili v izjavi za javnost. Razlog so varnostni in finančni razlogi, zaradi katerih Oddelek za infrastrukturo, energijo in mobilnost v Graubündnu v Švici ne dovoli prečkanja kolesarske karavane čez prelaz Forcola di Livigno.

ŠKOFJA LOKA - Košarkarji LTH Castingsa so v 19. krogu lige Nova KBM premagali ECE Triglav s 86:75 (25:19, 50:38, 64:59).

LITIJA/TREBNJE - Znani sta prizorišči zaključnih turnirjev rokometnega pokala Slovenije. Četverica najboljših ženskih ekip se bo za lovoriko merila v Litiji, v moški konkurenci pa bo turnir potekal v Trebnjem.

NEW YORK - Poljska teniška igralka Iga Swiatek še naprej trdno vodi na posodobljeni svetovni lestvici WTA. Med prvo dvajseterico sicer ni prišlo do sprememb, na drugem mestu ostaja Belorusinja Arina Sabalenka, tretja je Američanka Coco Gauff. Od Slovenk najvišje ostaja Kaja Juvan, ki je zadržala 108. mesto.

NEW YORK - Srbski teniški igralec Novak Đoković je danes začel že 415. teden na vrhu lestvice ATP. Zaostanek Španca Carlosa Alcaraza se je pred mastersom v Indian Wellsu nekoliko zmanjšal. Slovenci so daleč od najboljših mest, najvišje sta Blaž Rola in Bor Artnak, ki sta edina v prvi tisočerici. Rola je 450., Artnak pa 486. igralec sveta.

NEW YORK - Ruski teniški igralec Andrej Rubljov bo po uspešni pritožbi po diskvalifikaciji na turnirju serije ATP v Dubaju vendarle prejel denarno nagrado in točke za računalniško lestvico. Rusu bo moral kljub vsemu plačati visoko denarno kazen, ker je med polfinalnim obračunom žalil linijskega sodnika.

LOS ANGELES - Kapetan Los Angeles Kings Anže Kopitar je s kralji v severnoameriški hokejski ligi NHL tokrat gostil New Jersey Devils in slavil visoko zmago s 5:1. Junak večera je bil Phillip Danault, ki je dosegel hat-trick, svoj pečat pa je pustil tudi slovenski veteran Kopitar, ki je prispeval 33. podajo v sezoni, točko pa je dosegel na četrti zaporedni tekmi.