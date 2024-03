Deležniki v primarnem zdravstvu na posvetu na Brdu pozdravili predlog strategije

Brdo pri Kranju, 4. marca - Po zaključku javne razgrnitve predloga strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva je ministrstvo za zdravje danes na Brdu pri Kranju pripravilo posvet zainteresirane javnosti in predstavnikov rezprezentativnih strokovnih skupin. Zbrani so pozdravili predlog strategije in pozvali k njeni uresničitvi.