Na predlog strategije razvoja primarne ravni zdravstva več deset pripomb

Ljubljana, 2. marca - V petek se je zaključila javna obravnava predloga strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstva do leta 2031, ki so jo pripravili na ministrstvu za zdravje. Do petka dopoldne je ministrstvo prejelo 31 pripomb, ki jih bodo preučili. Večinoma gre za želje po konkretnejši časovnici izvajanja predvidenih ukrepov.