Na pogajanjih pričakovati odgovor sindikatov na vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij

Ljubljana, 4. marca - Popoldne se bodo nadaljevala krovna pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja. Potem ko je vladna stran prejšnji ponedeljek sindikatom predstavila nov predlog odprave plačnih nesorazmerij in so v sredo na pogajanjih v okviru predvidenih plačnih stebrov pogledali, kaj pomeni za posamezna področja, je danes pričakovati odgovor sindikatov.