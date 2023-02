Preiskovalna komisija DZ o sumih nezakonitega financiranja strank zaslišala več prič, povezanih s Telekomom Slovenije

Ljubljana, 17. februarja - Na današnji pa tudi na četrtkovi seji preiskovalne komisije DZ o sumih nezakonitega financiranja političnih strank so zaslišali več prič, povezanih s Telekomom Slovenije, večino za zaprtimi vrati. Vprašanja na odprtem delu seje pa so se vrtela predvsem okoli pogodbe, preko katere je sredstva prejemala Nova24TV, in Telekomove programske sheme.