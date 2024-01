Priči na preiskovalni komisiji DZ o sumih nezakonitega financiranja političnih strank izpostavili pomen kriterijev za državna sredstva medijem

Ljubljana, 19. januarja - Na komisiji DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, so danes zaslišali Marka Milosavljevića s FDV in Domna Saviča, ki preiskuje državne oglaševalske prakse. Milosavljević je poudaril, da morajo za vsako dodeljevanje državnih sredstev medijem obstajati kriteriji, Savič pa, da ti med letoma 2020 in 2022 niso obstajali.