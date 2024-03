Letošnji dan prostoživečih vrst s poudarkom na digitalnih tehnologijah

Ljubljana, 3. marca - Danes obeležujemo svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Letošnji dan je posvečen raziskovanju in uporabi digitalnih tehnologij za ohranjanje prostoživečih vrst, trajnostno in zakonito trgovino s prostoživečimi vrstami ter sožitje človeka in prostoživečih vrst.