Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst s poudarkom na partnerstvu pri njihovem ohranjanju

Ljubljana/Washington, 3. marca - Danes obeležujemo svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, ki je letos posvečen partnerstvu pri ohranjanju teh bitij na mednarodni in lokalni ravni. Kot so poudarili pri ZN, bo letošnji dan minil tudi v znamenju praznovanja 50. obletnice podpisa konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi vrstami.