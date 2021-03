3. marec - svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

Ljubljana, 3. marca - Danes je svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Letos je ta dan posvečen gozdovom in njihovemu pomenu za preživetje ljudi in ohranjanje planeta. Gozdovi pokrivajo skoraj 60 odstotkov površja Slovenije, država pa jih med drugim ščiti v okviru območij Natura 2000.