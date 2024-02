Pregled - šport, 29. 2. (četrtek)

Ljubljana, 29. februarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 29. februarja.

VELENJE - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v 3. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Velenju pred polnimi tribunami Rdeče dvorane izgubila proti Franciji z 20:35 (11:13). V nedeljo se bodo varovanke črnogorskega stratega Dragana Adžića v naslednjem krogu še enkrat pomerile s Francijo, takrat v Orleansu.

Na lestvici imajo Francozinje šest točk, sledi Slovenija s štirimi, Latvija in Italija imata ničlo, obračun 3. kroga pa se je začel ob 18.10. Na prvenstvo stare celine, ki bo med 28. novembrom in 15. decembrom potekalo v Avstriji, Švici in na Madžarskem, se neposredno uvrstita najboljši reprezentanci vsake izmed osmih skupin. Napredovale bodo tudi najboljše štiri tretjeuvrščene zasedbe.

BRUNICO - Hokejisti Pustertala so zadnji udeleženci končnice hokejske lige ICEHL. V današnji odločilni tekmi kvalifikacij so na domačem ledu v Brunicu po podaljšku premagali SŽ Olimpijo s 4:3 (2:2, 0:1, 1:0; 1:0). Na prvi tekmi je zmagal Pustertal, na drugi pa Ljubljančani. Takoj po koncu dvoboja so izbirali četrtfinalne tekmece. Celovški KAC je izpbarl Pioneers Vorarlberg, Fehervar Pustertal, Salzburg Black Wings Linz, Bolzanu je ostal VSV Beljak.

GYOER - Na evropskem prvenstvu v zračnim orožjem na Madžarskem so po mladinskih kategorijah, v katerih se je s srebrom na 10 metrov s pištolo v torek izkazala 17-letna Manja Slak, danes nastope začeli tudi člani. Urška Hrašovec je s 316,3 kroga potrdila dobro formo pred posamičnim nastopom. Tekmovalni dan so odprli strelci s puško v mešanih parih. Nastopila sta dva slovenska para SLO 2 Urška Kuharič/Blaž Lužar in SLO 1 Urška Hrašovec/Luka Lukić. Boljši je bil SLO 1 na 27. mestu, SLO 2 je zasedel na 39. mesto, kar pomeni, da sta oba končala v drugi polovici nastopajočih.

LAHTI - Smučarske skakalke so v finskem Lahtiju danes opravile kvalifikacije za petkovo tekmo svetovnega pokala. Dobila jih je Norvežanka Eirin Maria Kvandal, v konkurenci 41 skakalk je bila najboljša Slovenka Nika Križnar na 16. mestu, vodilna v seštevku sezone Nika Prevc pa je po težavah zasedla le 40. mesto. Na tekmo so se sicer uvrstile vse Slovenke.

KRANJSKA GORA - Mednarodna smučarska in deskarska zveza Fis je danes po opravljeni snežni kontroli prižgala zeleno luč za izvedbo tekem v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev 9. in 10. marca na poligonu Podkoren v Kranjski Gori.

LJUBLJANA - Derbi 26. kroga nogometnega državnega prvenstva Prve lige Telemach med ljubljansko Olimpijo in Mariborom, ki je bil na sporedu sredi marca, bo po odločitvi vodstva lige šele aprila. Razlog za preložitev tekme, ki bo po novem 17. aprila, je prenova travnate površine na stadionu v Stožicah.

TORONTO - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je na svoj 25. rojstni dan v severnoameriški ligi NBA z Dallas Mavericks gostoval v Kanadi pri Toronto Raptors in s soigralci zmagal s 136:125. Da je bilo praznovanje še bolj prešerno, je Dončić poskrbel z 11. trojnim dvojčkom v sezoni, za katerega je dosegel 30 točk, 16 podaj in 11 skokov.