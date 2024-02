Pregled - svet, 29. 2. (četrtek)

GAZA - Izraelska vojska je blizu mesta Gaza streljala na Palestince, ki so čakali na humanitarno pomoč, pri čemer je bilo po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih najmanj 112 Palestincev, več kot 750 je bilo ranjenih. Izraelska vojska je navedla, da je streljala, ker so se vojaki počutili ogroženi. Združeni narodi so incident ostro obsodili. Skupno število ubitih Palestincev je preseglo 30.000. Nadaljevala so se pogajanja o premirju, a je predsednik ZDA Joe Biden v nasprotju s pričakovanji v začetku tedna menil, da je to do ponedeljka malo verjetno.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je v govoru o stanju v državi zahodne države, ki morda razmišljajo o napotitvi vojakov v Ukrajino, posvaril, da ima Rusija orožje, ki lahko doseže tudi njih. Zatrdil je še, da je ruska vojska povečala svoje zmogljivosti in samozavestno napreduje po vsej fronti v Ukrajini. Na notranjepolitičnem področju se je zavzel za povečanje števila rojstev in obljubil izboljšanje življenjskega standarda družin.

STRASBOURG - Evropski parlament je EU pozval, naj podpre Ukrajino z vsemi sredstvi, da Kijev zmaga v vojni proti Rusiji. Poslanci so se v sprejeti resoluciji zavzeli za dobavo potrebnega orožja Ukrajini, vključno z raketami dolgega dosega, in pozvali k naložbam v evropsko obrambno industrijo.

STRASBOURG - Evropski parlament je v resoluciji poudaril, da mora ruski predsednik Vladimir Putin odgovarjati za smrt Alekseja Navalnega. EU so poslanci pozvali, naj še naprej podpira rusko demokratično opozicijo.

BRUSELJ - Poljska si je s prizadevanji za obnovitev pravne države odprla pot do skupno 137 milijard evrov evropskih sredstev, ki so bila doslej blokirana, je sporočila Evropska komisija in odobrila prvo izplačilo iz sklada za okrevanje v višini 6,3 milijarde evrov. Poljska sicer izpolnjuje tudi pogoje za dostop do 76,5 milijarde evrov drugih sredstev.

PARIZ - Začelo se je sojenje osumljenim v zvezi z napadom na adventnem sejmu v Strasbourgu leta 2018, v katerem je bilo ubitih pet ljudi. Pred sodišče so stopili štirje moški, obtoženi terorizma in dobave orožja napadalcu.

CHICAGO - Državna sodnica je v sredo odločila, da nekdanji predsednik ZDA Donald Trump ne sme sodelovati na predsedniških volitvah v zvezni državi Illinois. Sklicevala se je na podobno odločitev vrhovnega sodišča v Koloradu. Trump se je na odločitev že pritožil.

MADRID - Špansko vrhovno sodišče je sporočilo, da je proti vodji katalonskih separatistov, evroposlancu Carlesu Puigdemontu sprožilo preiskavo zaradi terorizma v povezavi z nemiri leta 2019. Nemiri so sledili obsodbi separatističnih voditeljev na zaporne kazni po neuspelem poskusu odcepitve Katalonije leta 2017.

DUNAJ/BRUSELJ/BEOGRAD - Opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so v sredo objavili končno poročilo o decembrskih predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji, v katerem so opozorili na pomanjkljivosti in podali priporočila. Opozicija in vlada v Beogradu v poročilu vidita potrditev svojih stališč do poteka volitev, EU pa meni, da potrjuje skrbi.

WASHINGTON - Republikanci v ameriškem senatu so v sredo blokirali demokratski predlog zakona, ki bi zaščitil postopke zunajtelesne oploditve (IVF), potem ko je vrhovno sodišče v zvezni državi Alabama nedavno sklenilo, da so zamrznjeni zarodki človeška bitja z vsemi pravicami. Bela hiša je blokado zakonodajnega predloga označila za sramotno.

BRATISLAVA - Slovaško ustavno sodišče je zadržalo nekatere dele novele kazenskega zakonika, ki so sprožile nasprotovanje opozicije, množične proteste in kritike EU. Na predlog opozicije bo sedaj preučilo ustavnosti predvidenih sprememb kazenskega zakonika, ki jih je predlagala vlada premierja Roberta Fica.

PARIZ - Zgornji dom francoskega parlamenta je v sredo podprl vpis pravice do splava kot "zagotovljene svoboščine" v ustavo. Obljubo je vpisu pravice v francosko ustavo je lani dal predsednik države Emmanuel Macron, konec januarja pa jo je podprl tudi spodnji dom parlamenta. Dokončno bodo o vpisu te pravice v ustavo poslanci obeh domov francoskega parlamenta glasovali v ponedeljek.

PRAGA - Spodnji dom češkega parlamenta je v sredo zavrnil predlog o uzakonitvi porok istospolnih partnerjev, hkrati pa jim je dovolil posvojitev v primeru, da je eden od njiju biološki starš otroka. Istospolni partnerji lahko na Češkem od leta 2006 sklenejo partnersko zvezo, ne morejo pa imeti skupnega premoženja ali prejemati vdovske pokojnine.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je sposoben opravljati svoje dolžnosti, je po zdravniškem pregledu v bolnišnici Walter Reed v sredo sporočil predsednikov zdravnik Kevin O'Connor. Tako kot lani je - z majhno razliko v letih - zapisal, da je Joe Biden zdrav, aktiven in vitalen 81-leten moški, je sporočila Bela hiša.

WASHINGTON - Zaradi oboroženih spopadov ter volilnih nepravilnosti in manipulacij je svet lani postal manj varen in demokratičen, v poročilu ugotavlja nevladna organizacija Freedom House in opozarja, da je že 18. leto zapored zabeležila upad ravni svobode po svetu. 21 držav je doseglo izboljšanje, največje Fidži, v 52 državah pa je bilo zabeleženo zmanjšanje svoboščin.

WASHINGTON - Republikanski kongresniki so v predstavniškem domu kongresa zastavljali ostra vprašanja obrambnemu ministru ZDA Lloydu Austinu, ki je v začetku leta odšel v bolnišnico, pri čemer o tem ni obvestil niti predsednika Joeja Bidna. Austin je zagotovil, da ni nikomur prepovedal govoriti o svoji hospitalizaciji.

STRASBOURG - Evropski parlament je potrdil uredbo o uvedbi evropske denarnice za digitalno identiteto. Ta bo po navedbah parlamenta in Evropske komisije državljanom omogočala varno digitalno identifikacijo ter shranjevanje in upravljanje osebnih podatkov ter uradnih dokumentov v elektronski obliki.

BERLIN - Zaposleni v nemškem javnem potniškem prometu so začeli dvodnevno stavko, s katero želijo doseči izboljšanje delovnih pogojev. Čeprav je vrhunec stavkovnih dejavnosti napovedan za petek, je stavka v mnogih mestih že ohromila promet. V nekaterih mestih so napovedani tudi protesti.

ISLAMABAD - Tri tedne po splošnih volitvah v Pakistanu, ki so jih zaznamovale obtožbe o goljufijah in nasilje, se je 336 poslancev parlamenta v Islamabadu sestalo na ustanovni seji. V prihodnjih dneh bodo za vodjo nove vlade izvolili nekdanjega premierja in predsednika Muslimanske lige (PML-N) Šehbaza Šarifa.

WASHINGTON - Ameriška vlada je napovedala preiskavo tveganj za nacionalno varnost, ki jih prinaša kitajska tehnologija za povezljivost vozil s prenosnimi napravami, kot so pametni telefoni. Takšna povezljivost namreč hitro pridobiva na pomenu in obsegu, zato je treba zagotoviti, da ne bo vplivala na varnost Američanov, je sporočil predsednik Joe Biden.

WASHINGTON - Hunter Biden, sin predsednika ZDA Joeja Bidna, je v sredo v ameriškem kongresu zavrnil obtožbe republikancev o korupciji in preiskavo pred morebitno ustavno obtožbo svojega očeta razglasil za hišico iz kart. Hunter Biden je v uvodnem nagovoru zatrdil, da očeta ni nikoli vpletal v svoje posle.

WELLINGTON - Novozelandska vlada pod vodstvom Christopherja Luxona je razveljavila zakone, s katerim je poskušala vlada nekdanje premierke Jacinde Ardern postopoma onemogočiti prodajo tobačnih izdelkov. Minister za zdravje Casey Costello je sicer zagotovil, da si vlada še naprej prizadeva za zmanjšanje števila kadilcev.