Zveza organizacij pacientov pripravljena prevzeti vlogo mediatorja med Fidesom in vlado

Ljubljana, 29. februarja - V Zvezi organizacij pacientov Slovenije so pripravljeni prevzeti vlogo mediatorja med Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides ter vlado. Predlog za mediacijo so posredovali predsedniku vlade Robertu Golobu in predsedniku Fidesa Damjanu Polhu, je razvidno iz predloga, ki ga je zveza posredovala STA.