V Sloveniji in še 16 državah EU preiskave zaradi goljufij z DDV

Luxembourg, 29. februarja - Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je v sredo izvedlo 180 preiskav v 17 državah EU, vključno s Slovenijo, in aretiralo 14 ljudi zaradi suma goljufije pri plačilu davka na dodano vrednost (DDV) v višini 195 milijonov evrov, so sporočili iz Luksemburga. Podjetja naj bi pri prodaji več artiklov uporabljala nižji DDV in na ta račun kovala dobiček.