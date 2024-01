V veljavi nova pravila proti goljufijam pri čezmejnih plačilih v EU

Bruselj, 3. januarja - S 1. januarjem so začela veljati nova pravila o preglednosti, ki bodo državam članicam EU pomagala pri zatiranju goljufij na področju davka na dodano vrednost (DDV), posebno pri spletnem trgovanju. To je namreč še posebej izpostavljeno tveganju neizpolnjevanja obveznosti in goljufij na področju DDV.