Preiskava Evropskega javnega tožilstva zaradi prevare pri DDV tudi v Sloveniji

Luxembourg, 24. januarja - Evropsko javno tožilstvo je v okviru preiskave čezmejne prevare pri davku na dodano vrednost (DDV) danes v desetih članicah EU, med njimi Sloveniji, izvedlo 61 preiskav. Pet ljudi so pridržali, so sporočili iz tožilstva. Osumljenci so s prevaro po prvih ocenah pridobili za 32 milijonov evrov koristi.