Ministrstvo za izobraževanje: Predlagana združitev ljubljanskih vrtcev nima pravne podlage

Ljubljana, 28. februarja - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v odzivu Sindikatu za vzgojo, izobraževanje, znanost in kulturo (Sviz) navedlo, da namera Mestne občine Ljubljana o združitvi vseh javnih vrtcev v občini v en zavod nima pravne podlage na področju vzgoje in izobraževanja. Z reorganizacijo bi občina posegla v avtonomijo ravnateljev, še ugotavljajo.