Sviz Feldo javno pozval k opredelitvi do združevanja ljubljanskih javnih vrtcev

Ljubljana, 21. februarja - Sviz poziva ministra za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, da se opredeli do združevanja ljubljanskih javnih vrtcev. Prepričani so namreč, da to načenja koncept avtonomnih javnih vrtcev. Ministrstvo je STA odgovorilo, da se je z namero ljubljanske občine seznanilo in jo opozorilo, da mora biti usklajena z zakonodajo in mnenjem pedagoške stroke.