Delovna skupina bo dokument o združitvi ljubljanskih vrtcev dopolnila

Ljubljana, 21. februarja - Delovna skupina za združitev ljubljanskih vrtcev bo dopolnila in uskladila dokument o združitvi, ta pa bo podlaga za spremembo obstoječega zakona o vrtcih in zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja, sta v skupni izjavi napovedala ljubljanski župan Zoran Janković in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.