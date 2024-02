Novinarji na Otoku pozivajo k neoviranemu dostopu do Gaze

London, 28. februarja - Več kot 50 novinarjev, ki delajo za britanske in ameriške televizijske postaje, med drugim za BBC in CNN, je v odprtem pismu izraelsko in egiptovsko vlado pozvalo k prostemu in neoviranemu dostopu do Gaze za tuje medije. Pozvali so tudi k boljši zaščiti novinarjev na območju palestinske enklave, vsebino pisma danes povzemajo britanski mediji.