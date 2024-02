Poljske oblasti svarijo kmete, ki bi na protestih kršili zakone

Varšava, 28. februarja - Poljske oblasti so danes opozorile, da bodo kmetje na protestih, ki bodo kršili zakon, kazensko odgovarjali. Poljski kmetje že več tednov protestno zasedajo ceste in mejne prehode po državi, v torek pa so zasedli tudi prestolnico Varšavo. Med preteklimi protestnimi akcijami so večkrat tudi razsuli žito iz tovornih vlakov.