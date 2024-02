Nezadovoljni kmetje na Poljskem znova razsuli uvoženo ukrajinsko žito

Varšava/Kijev, 23. februarja - Poljski kmetje so danes ob meji z Ukrajino iz protesta proti ukrajinski konkurenci in strogim predpisom EU znova odprli dva vagona z ukrajinskim žitom in njun tovor razsuli po železniški progi. Na incident se je ostro odzval ukrajinski minister za infrastrukturo Oleksandr Kubrakov in poljsko vlado pozval, naj storilce kaznuje.