Ministrstvo ter predstavniki Kamnika in Komende razrešili dileme glede kamniške urgence

Ljubljana/Kamnik, 28. februarja - Predstavniki ministrstva za zdravje so se danes srečali s predstavniki občin Kamnik in Komenda ter ZD Kamnik glede načrtovane reorganizacije nujne medicinske pomoči (NMP). Uspešno so razrešili vse dileme in se dogovorili, da bo v prenovljenem pravilniku o službi NMP kamniška urgenca prepoznana kot strateška točka s stalno prisotnim zdravnikom.