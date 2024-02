V Kamniku za ohranitev urgence

Kamnik, 19. februarja - Občanke in občani Kamnika so na protestnem shodu pred kamniškim zdravstvenim domom zahtevali ohranitev urgence v Kamniku. Menijo, da je ta nujna zaradi hitrih odzivnih časov, poznavanja okolice in delovanja gorske reševalne službe. Župan Matej Slapar pa je vlado pozval, naj uredbo razveljavi in sistem nujne medicinske pomoči reorganizira.