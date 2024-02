Na odboru za zdravstvo burna razprava o reorganizaciji NMP

Ljubljana, 27. februarja - Poslanci odbora DZ za zdravstvo so na nujni seji na zahtevo NSi razpravljali o reorganizaciji nujne medicinske pomoči (NMP). Burno razpravo so zaznamovali očitki opozicije o reorganizaciji na podlagi vprašljivih kriterijev, kar so predstavniki ministrstva za zdravje in poslanci Svobode zavračali in poudarjali tudi, da kamniške urgence ne ukinjajo.