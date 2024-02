V Evropskem parlamentu pozivi k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi

Strasbourg, 27. februarja - Evropski poslanci so danes pozvali k takojšnjem premirju v Gazi. Prepričani so, da se mora trpljenje palestinskih civilistov končati, pozvali pa so tudi k izpustitvi talcev. Več poslancev je poudarilo tudi pomen financiranja agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA). Evropski komisar Janez Lenarčič se je strinjal, da ni alternative tej agenciji.