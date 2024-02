Evropski poslanci razširili seznam kaznivih dejanj zoper okolje

Strasbourg, 27. februarja - Evropski poslanci so danes potrdili posodobljeno direktivo EU, ki prinaša razširjen seznam kaznivih dejanj zoper okolje. Ta so, kot so zapisali v Evropskem parlamentu, četrta najpogostejša kriminalna dejavnost na svetu. Na seznamu sta po novem nezakonita trgovina z lesom in izčrpavanje vodnih virov. Razširili so tudi seznam predvidenih sankcij.