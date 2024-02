V Varnostnem svetu odločni pozivi k premirju v Gazi

New York, 22. februarja - Članice Varnostnega sveta ZN, tudi Slovenija, so na prvem zasedanju o položaju v Gazi po torkovem vetu ZDA na alžirski predlog resolucije z zahtevo po takojšnjem premirju še bolj odločno kot doslej zahtevale konec vojne med Izraelom in Hamasom, ki je po podatkih ZN na palestinski strani doslej zahtevala več kot 28.000 življenj.